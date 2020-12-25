2020 yılı ile birlikte bütün dünya Covid-19 salgını ile karşı karşıya kaldı. Bu sağlık krizi giderek büyüdü ve küresel bir felakete dönüştü. Mart ayı ile birlikte salgın Türkiye'de de görüldü. Ancak bu tarihe kadar alınan önlemler ile önemli bir başarı sağlandı.
Sağlık altyapımızın sağlamlığı tüm dünyaya örnek olurken, alınan dinamik tedbirler ile ve açılan yeni hastanelerle büyük başarı elde edildi. Sağlık çalışanlarının olağanüstü çabasıyla Türkiye salgının diğer ülkelere göre en az hızla yayılmasını sağladı. Ayrıca sağlık malzemesi noktasında tüm dünyaya yardım eden ülke konumuna da geldi. Salgın, ekonomileri de derinden etkiledi.
Tüm dünyada ekonomik faaliyet durma noktasına gelirken, ülkeler yüzde 30'un üzerinde küçüldü. Türkiye bu noktada dünyadan pozitif ayrıştı. Bu da yine ekonomik istikrar kalkanı ve istihdam kalkanı paketleriyle sağlandı. Neye ihtiyaç varsa hükümet ve ekonomi yönetimi o konuda aktif ve dinamik bir süreçte karar alıp uyguladı ve sorun büyümeden önlem alındı.
Genel anlamıyla hem çalışanlar hem işyerleri hem de hane halkları bu paketlerde alınan tedbirler ile korundu. Parasal destekler çarpan etkisiyle 1 trilyon liraya yaklaşırken; esnaftan emekliye, işçiden memura, büyük şirketlere kadar herkese, her kesime ulaşıldı. Kimisine nakdi destek sağlanırken, kimisi kamu bankalarının devreye girmesiyle kredilerle desteklendi. Vergi, prim gibi yükümlülüklerde kolaylık sağlanırken; çalışanlar ve işyerleri korundu. Milyonlarca vatandaşa doğrudan para yardımları yapıldı.
İlk çeyrekte büyüyen Türkiye, ikinci çeyrekte bütün dünya yüzde 30'lar seviyesinde küçülürken yüzde 9.9 gibi çok daha az bir daralmayla süreci atlattı. Üçüncü çeyrekte gelen yüzde 6.7'lik büyüme, yıl sonunu büyümeyle kapatacak nadir ülkelerden olacağımızın göstergesi oldu. Pandemide hem iktisadi faaliyet devam etti hem de tedarik sorunu yaşanmadan süreç yönetildi. İhracatını artıran birkaç ülkeden birisi Türkiye oldu.
İSTİHDAM HEDEFİ BÜYÜYOR
Yeni yatırım ortamıyla birlikte ekonomide istinhdam odaklı anlayış 2021'de de devam edecek. İstihdamın 2021'de 1 milyon 598 bin kişi artacağı, işsizlik oranının ise yüzde 12.9'a gerileyeceği tahmin ediliyor. İşgücüne katılma oranının da toparlanması, 2021 yılında 1.6 puan artışla yüzde 51.2'ye ulaşması bekleniyor.
2021 HEDEFLERİ
Büyüme % 5.8
GSYH 735 milyar $
İşsizlik % 12.9
İhracat 184 milyar $
İthalat 223 milyar $
Cari denge -13.9 milyar $
Enflasyon % 8.0
DÜNYANIN ÜRETİM MERKEZİ
2020'de salgının etkilerini alınan olağanüstü tedbirlerle en az hasarla atlatmayı başaran Türkiye, 2021'e ise çok büyük yeniliklerle giriyor. Son 1.5 aydır 14 milyar dolarlık yabancı girişinin yaşandığı Türkiye'de yeni reformlarla yatırım ortamının iyileşmesi, bu rakamların katlanmasını sağlayacak. Yeni yatırımlar ve birçok alandaki avantajlarıyla Türkiye dünyanın yeni üretim merkezi olmaya başlayacak. Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında açıklanan 'yeni dengelenme, yeni normal, yeni ekonomi' yaklaşımı çerçevesinde öngörülen politika ve tedbirlerin gelecek yıl etkin şekilde hayata geçirilmesi hedefleniyor. Ekonomide gelecek yıl yüzde 5.8 olması hedeflenen büyümenin, 2022'de ise yüzde 5 olarması bekleniyor.