2020 yılı ile birlikte bütün dünya Covid-19 salgını ile karşı karşıya kaldı. Bu sağlık krizi giderek büyüdü ve küresel bir felakete dönüştü. Mart ayı ile birlikte salgın Türkiye'de de görüldü. Ancak bu tarihe kadar alınan önlemler ile önemli bir başarı sağlandı.