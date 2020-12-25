Haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle faaliyetleri durdurulan Uber ile ilgili mahkemeden yeni bir karar geldi.
İstinaf mahkemesi, Uber'e erişim engelini kaldırdı ve Uber'in sarı taksiler ile çalışmaya devam etmesine izin verdi.
Uber Türkiye'den yapılan açıklamada, istinaf mahkemesinin, dün aldığı karar ile Uber'e Türkiye'de erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararını hatalı bulduğu belirtildi.
Açıklamada, "İstinaf mahkemesi, kararı bozarak Uber'e erişim engelini kaldırdı.
Erişim engelinin kaldırılması ile birlikte Uber, taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet göstermeye devam edebilecek" denildi.
UYGULAMAYA DEVAM
Açıklamada, Uber Global Sözcüsü'nün, "Türkiye'ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz.
Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz" ifadelerine de yer verildi.
Uber Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Türkiye'de Uber'e gelen erişim engelinin istinaf kararı ile iptal edilmesinden çok mutluyuz.
Uygulamamız, sarı taksilerle İstanbullulara hizmet vermeye devam edecek.
Türkiye'deki kullanıcılarımızla yeniden buluşacağımız için heyecanlıyız" denildi. UbeErişim engelinin kalkması ile Uber uygulamasında UberTaksi hizmeti sunulabilecek.