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    ’dan 12 milyon dolar

    tarafından Esnaf ve () işbirliği, ve desteğiyle hayata geçirilen, 'leri pandemi koşullarında destekleyecek '' programı tanıtıldı

    Google’dan 12 milyon dolar

    Google tarafından Esnaf ve () işbirliği, ve desteğiyle hayata geçirilen, 'leri pandemi koşullarında destekleyecek '' programı tanıtıldı.

    Toplantı dün Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Yükselen Pazarlar Başkan Yardımcı Meir Brand, Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in katılımıyla online gerçekleşti.

    Google Yükselen Pazarlar Başkan Yardımcısı , esnaf ve KOBİ'lere 12 milyon dolarlık finansman sunduklarını belirterek, Türkiye'de işletmelerin dayanıklı hale gelmesini hedeflediklerini ve yatırımlarının devam edeceğini söyledi.

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    Haberler Ekonomi Google’dan 12 milyon dolar