Google’dan 12 milyon dolar

Google tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu (TESK) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi desteğiyle hayata geçirilen, KOBİ'leri pandemi koşullarında destekleyecek 'Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar' programı tanıtıldı.

Toplantı dün Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Google Yükselen Pazarlar Başkan Yardımcı Meir Brand, Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in katılımıyla online gerçekleşti.

Google Yükselen Pazarlar Başkan Yardımcısı Meir Brand, esnaf ve KOBİ'lere 12 milyon dolarlık finansman sunduklarını belirterek, Türkiye'de işletmelerin dayanıklı hale gelmesini hedeflediklerini ve yatırımlarının devam edeceğini söyledi.