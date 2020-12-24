Pandemiye rağmen artış sürdü: 2019'da 5,3 milyar dolar...





"SON 2,5 YILDA 38 MİLYAR LİRALIK YATIRIMLA 973 SU, SULAMA TESİSİ HİZMETE ALINDI"

Suyun bu yüzyılın stratejik mücadele alanlarından birisi olduğuna da dikkati çeken Bakan Pakdemirli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 18 yılda 585 barajı hizmete aldık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile son iki buçuk yılda ise 38 milyar liralık yatırımla 72 baraj, 80 gölet ve bent, 225 sulama tesisi, 46 içme suyu tesisi, 45 HES olmak üzere toplam 973 tesisi hizmete aldık. 2021 yılını Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı olarak ilan ettik ve yatırım bütçesinin 2,5 kat artırarak 15,3 milyar liraya çıkardık" diye konuştu.



"MANİSA, EKONOMİYE 9,7 MİLYAR LİRALIK TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ İLE KATKI SAĞLIYOR"

Manisa'nın 9,7 milyar liralık tarımsal üretim değeri ile ülkemizin tarım potansiyelinde önemli bir yeri olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, Manisa'ya verilen tarımsal destekleri de şöyle sıraladı: "Son 18 yılda Manisa'mıza 10 milyar lira destek ödedik. Kırsal kalkınma kapsamında 713 projeye yaklaşık 200 milyon lira hibe sağladık. Bu yatırımlarla 6 bin 200 vatandaşımıza istihdam oluşturduk. Tarım sigortaları kapsamında Manisa'mıza 860 milyon lira pirim desteği, 1 milyar lira hasar tazminatı ödedik. Yine Manisa ilimizde 30 adet meteoroloji gözlem istasyonu kurduk" dedi.



Sadece tarım değil, ormancılık ve su yatırımları kapsamında da Manisa'ya önemli destekler verildiğini belirten Bakan Pakdemirli, sadece son 2,5 yılda 77 milyon lira yatırım yapıldığını açıkladı. Pakdemirli, sözlerine şöyle devam etti: "Ormancılıkta Manisa'mıza son 2,5 yılda 77 milyon lira yatırım yaptık. 10 milyon fidan diktik. 1 mesire yeri ve 3 bal ormanı kurduk. Kurduğumuz bal ormanlarıyla bal üretiminde yüzde 20 verim artışı sağladık. 13,3 milyon lira ORKÖY desteği sağladık. Sulamada ise son 2,5 yılda 3 baraj, 2 gölet, 9 sulama tesisi, 6 taşkın tesisini hizmete aldık. Su toplama tesislerimizde 3,5 milyon metreküp suyu depoladık. 82 bin 480 dekar araziye sulama suyu verilmesini sağladık."



"MANİSA'DA 2023'E KADAR 15 GÖLET, 18 SULAMA TESİSİ, 15 TOPLULAŞTIRMA PROJESİ HİZMETE ALINACAK"

Manisa için planlanan 2023 yatırım hedeflerini de açıklayan Bakan Pakdemirli, "Manisa'da 2023 yılına kadar sulamada 15 gölet, 18 sulama tesisi, 15 toplulaştırma projesini hizmete alacağız. 2023 sonuna kadar 3 mesire yeri ve 3 bal ormanı kuracağız. 6 milyon fidan üretimi yapacağız. 5 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. ORKÖY kapsamında 15 milyon lira destek sağlayacağız. Ayrıca Alaşehir ilçemizde 1 milyon 827 bin metrekare alanda jeotermal ısıtmalı Sera OSB projemiz hızla devam ediyor. Bu projemizin tamamlanması için elimizdeki tüm imkânları seferber edeceğiz" şeklinde konuştu.

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