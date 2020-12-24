ÖDÜNÇ PARA YARDIMI BAŞVURU FORMU

ÖDÜNÇ PARA YARDIMI NEDİR? ÖDÜNÇ PARA YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Ödünç para yardımları ikraz olarak da isimlendirilir. Ödünç para yardımının kapsamında ihtiyaç sahiplerinin anlık ve ani ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amaçlanıyor. Ödünç para yardımı şartlarına uygun olan ve başvurusu kabul edilen kişilerden aldıkları yardım bedelini belirlenen ödeme planı çerçevesinde geri ödemeleri beklenir. Ödeme sırasında kişilere faiz ya da işletme bedeli gibi ekstra masraflar çıkartılmaz. Kişiler yalnızca ana para bedelini öderler. Ödünç para yardımı şartları ilgili bakanlık tarafından belirlenmiştir:

Başvurusunu iletecek kişinin banka veya herhangi bir bakanlığa borcu bulunmaması,

Ödünç para başvuru formundaki bilgilerin doğru ve eksiksiz verilmesi,

Başvurusunu ileten bireylerin iş arkadaşlarından en az 2 kefil gösterilmesi,

Daha öncesinde ödünç para yardımından yararlanılmamış olması,

Ödeme tablosunda belirtilen taksitlendirme planına uygun hareket edilmesi gerekir.