Kısa çalışma ödeneği uzadı

31 Aralık'a kadar başvuran işyerleri, ilave işçileri için de kısa çalışma ödeneği talebinde bulunabilecek. Kısa çalışma ödeneği olarak ödenen süreler, işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyecek.

Salgın sürecinden etkilenen işyerlerinden 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve bu uygulamadan yararlanmış olan işyerlerinde kısa çalışma süresi 2 ay süreyle 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı.