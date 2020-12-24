Kısa çalışma ödeneği uzadı

Pandemi sürecinde işçiyi işvereni korumak için hayata geçirilen desteklerden kısa çalışma ödeneğinde süre uzatımı geldi.
Cumhurbaşkanı kararıyla; daha önce başvurmuş işyerleri için süre 28 Şubat'a kadar uzatılırken, yeni başvurular için de ilave zaman tanındı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kararın detaylarını şöyle anlattı:
31 Aralık'a kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmayan işyerlerimiz 31 Ocak 2021'e kadar e-Devlet aracılığıyla başvurmaları durumunda 1 Ocak 2021'den sonraki dönem için 3 ay süreye kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek.
31 Aralık'a kadar başvuran işyerleri, ilave işçileri için de kısa çalışma ödeneği talebinde bulunabilecek. Kısa çalışma ödeneği olarak ödenen süreler, işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyecek.
Salgın sürecinden etkilenen işyerlerinden 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve bu uygulamadan yararlanmış olan işyerlerinde kısa çalışma süresi 2 ay süreyle 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı.