Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda, çiftçilere, yüzde 75'i hibe olmak üzere 1 milyon 800 bin lira değerinde 17'si 1000 litrelik, 5'i 650 litrelik süt soğutma tankı, 71 süt sağım makinesi, 119 koyun kırkım makinesi ve 2 koyun banyoluğunun teslimi için tören yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki programa Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, İl Müdürü Turan Karahan, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Birlik Başkanı Ümit Fırat ve besiciler katılarak hibe destekli makinalar teslim edildi.
Elazığ Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, kentte hayvancılığın geliştirilmesi için makine desteği yapıldığını söyledi.
"KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIKTA CİDDİ MANADA İLERLEME KAYDEDİLECEK"
Bakanlık tarafından verilen makinelerin çiftçilerin üretimini kolaylaştıracağını ve hayvancılığın gelişmesinde ciddi katkılar sağlayacağını belirten Abbasoğlu, "Bu makinelerle Elazığ'da özellikle küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık noktasında süt üretiminde ciddi manada ilerleme kaydedeceğiz." dedi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan da Elazığ'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyledi.
ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL
Elazığ'ın tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğuna değinen İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, " İşte bugün o gayretin bir sonucu olarak Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yüzde 75 hibeli olarak destekle üreticilerimizin kullanımına sunmak üzere özellikle küçükbaş yetiştiriciliğinde kırkım makinaları, banyoluğu, yine büyükbaş hayvancılığı içinde süt sağım makinaları ve soğuk zincir içinde kullanılacak olan soğutucu tankları yaklaşık 2 milyon liralık bir kaynakla üreticilerimizin hizmetine sunuyoruz" dedi.
Hayvancılık ve tarımın gelişmesi için çiftçileri sürekli desteklediklerini aktaran Karahan, ilde 800 bin küçükbaş ve 200 bin civarında da büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olduklarını belirtti.
"TULUM PEYNİRİNİN YAPILDIĞI BİR İL DURUMUNDAYIZ"
Karahan, "Bölgede en fazla süt üretiminin yapıldığı küçükbaş hayvancılığında tulum peynirinin yapıldığı bir il durumundayız. Elazığ'ın var olan kapasite ve potansiyelini daha da geliştirmek, günümüz teknolojisine uydurmak ve insanlarımızın ürettiği üründen daha fazla kazanç sağlamaları için bütün paydaş kurumlarımızla gayret içerisindeyiz." dedi.
Desteklerinden dolayı Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'a teşekkür eden Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ümit Fırat Turan'da yaşanılan süreçte tarım ve hayvancılığın öneminin daha da iyi anlaşıldığını dile getirdi