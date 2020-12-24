Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan da Elazığ'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyledi.

ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL

Elazığ'ın tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğuna değinen İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, " İşte bugün o gayretin bir sonucu olarak Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yüzde 75 hibeli olarak destekle üreticilerimizin kullanımına sunmak üzere özellikle küçükbaş yetiştiriciliğinde kırkım makinaları, banyoluğu, yine büyükbaş hayvancılığı içinde süt sağım makinaları ve soğuk zincir içinde kullanılacak olan soğutucu tankları yaklaşık 2 milyon liralık bir kaynakla üreticilerimizin hizmetine sunuyoruz" dedi.

Hayvancılık ve tarımın gelişmesi için çiftçileri sürekli desteklediklerini aktaran Karahan, ilde 800 bin küçükbaş ve 200 bin civarında da büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olduklarını belirtti.

"TULUM PEYNİRİNİN YAPILDIĞI BİR İL DURUMUNDAYIZ"

Karahan, "Bölgede en fazla süt üretiminin yapıldığı küçükbaş hayvancılığında tulum peynirinin yapıldığı bir il durumundayız. Elazığ'ın var olan kapasite ve potansiyelini daha da geliştirmek, günümüz teknolojisine uydurmak ve insanlarımızın ürettiği üründen daha fazla kazanç sağlamaları için bütün paydaş kurumlarımızla gayret içerisindeyiz." dedi.

Desteklerinden dolayı Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'a teşekkür eden Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ümit Fırat Turan'da yaşanılan süreçte tarım ve hayvancılığın öneminin daha da iyi anlaşıldığını dile getirdi