Bitcoin nedir, nasıl alınır? Bitcoin ile ev, araba alınabilir mi? Türkiye'de Bitcoin satışı yapan siteler hangileri?

Bitcoin nedir? Bitcoin nasıl oynanır? Bitcoin nasıl üretilir? gibi sorular vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Özellikle son aylarda kırmış olduğu rekorlar ile adını sıklıkla duyduğumuz kripto para piyasasının en yüksek hacimli para birimi olan Bitcoin, yatırımcılar tarafından sıklıkla takip ediliyor. Bizde haberimizde kripto para alım satımı ve yatırımınız için bilmeniz gerekenleri sizler için derledik...

BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin, dijital para birimidir. Satoshi Nakamato tarafından ortaya çıkarılan; ancak o günlerde değeri pek anlaşılmayan Bitcoin, daha sonra hemen hemen tüm dünyadan kabul gören bir sanal para birimi olma özelliği taşıyor.

Bütün devrimsel teknolojilerde olduğu gibi bitcoin öncülleri ve oluşturucusunun makalesinde atıfta bulunduğu kaynaklar vardır. Wei Dai B-Cash, Nick Szabo BitGold, David Chaum Digicash'ı digital paraların en ilkel ve devletler tarafından engellenen ilk versiyonlarıdır. Satoshi Nakamato öncüllerinin yaşadığı bu olumsuz deneyimler kaynaklı olarak kimliğini gizli tutmayı başarmıştır. Bitcoin ağı 3 Ocak 2009'da hayata geçmiştir. Makale'nin yazarı Satoshi Nakamoto'dur gerçek ismi veya mahlası veya bir ekibe ait unvan olduğu konusunda tartışmalar vardır. Maksimum bitcoin sayısı 21 milyonla genesis blokta belirtilerek sınırlandırılmıştır. İlk bitcoin transferi Satoshi Nakamato'ya geliştirmesi için ona yardım sağlayan kriptograf Hal Finney arasında gerçekleşmiştir. İlk alışveriş 22 Mayıs 2010 tarihinde 10.000 Bitcoin karşılığında pizza alımı ile gerçekleşmiştir.