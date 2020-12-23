Türk Nippon’dan covid-19 için ‘yoğun bakım teminatı

Salgının ülkemizde başlamasının hemen akabinde 'Sağlığınız Bizde' tamamlayıcı sağlık sigortası ürününe COVİD-19 teminatını dahil eden Türk Nippon Sigorta; kasko, konut, ferdi kaza poliçesi yaptıracak olan sigortalılarına ücretsiz COVİD-19 Yoğun Bakım Teminatı ilave ederek, evde olmak zorunda kaldığımız bu süreçte sigortalılarının biraz olsun içlerini rahatlatmak için önemli bir yenilik sunuyor.

Yaş sınırı, bekleme süresi ve SGK'lı olma zorunluluğu bulunmayan bu yeni ek teminat ile şirket, bu zorlu dönemde sigortalılarının her daim yanlarında olduğunu hissettirmeye devam ettiğini açıkladı. Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu "Şirket olarak bu süreci kontrollü ve öngörülü bir süreç haline getirmek için tedbiri elden bırakmıyoruz" dedi.