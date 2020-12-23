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    ’dan covid-19 için ‘ teminatı

    Salgının ülkemizde başlamasının hemen akabinde '' tamamlayıcı sağlık sı ürününe COVİD-19 teminatını dahil eden Sigorta; kasko, konut, ferdi poliçesi yaptıracak olan sigortalılarına ücretsiz COVİD-19 Teminatı ilave ederek, evde olmak zorunda kaldığımız bu süreçte sigortalılarının biraz olsun içlerini rahatlatmak için önemli bir yenilik sunuyor.

    Türk Nippon’dan covid-19 için ‘yoğun bakım teminatı

    Salgının ülkemizde başlamasının hemen akabinde 'Sağlığınız Bizde' tamamlayıcı sağlık sı ürününe COVİD-19 teminatını dahil eden Türk Nippon Sigorta; kasko, konut, ferdi poliçesi yaptıracak olan sigortalılarına ücretsiz COVİD-19 Teminatı ilave ederek, evde olmak zorunda kaldığımız bu süreçte sigortalılarının biraz olsun içlerini rahatlatmak için önemli bir yenilik sunuyor.

    Yaş sınırı, bekleme süresi ve 'lı olma zorunluluğu bulunmayan bu yeni ek teminat ile şirket, bu zorlu dönemde sigortalılarının her daim yanlarında olduğunu hissettirmeye devam ettiğini açıkladı. Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu "Şirket olarak bu süreci kontrollü ve öngörülü bir süreç haline getirmek için tedbiri elden bırakmıyoruz" dedi.

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    Haberler Ekonomi Türk Nippon’dan covid-19 için ‘yoğun bakım teminatı