Mert Nayır 4 Ocak'ta emekli ve memura verilmesi muhtemel zammı yazdı...Oran nasıl belirleniyor? Ne zaman açıklanacak? Farklar nasıl hesaplanacak? Tüm sorulara cevap arayalım. Enflasyon kasımda yılın zirvesini gördü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi Kasım'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,03 artış kaydetti. Aylık bazda artış ise yüzde 2,3 oldu. Bugünkü enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ayında yüzde 7'lik zam alacak. Kesin zam oranı aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak.