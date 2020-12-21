Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Emsal karar geldi! Bir ilk yaşandı! O paralar iade ediliyor!

Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz. Tüketici hakem heyetleri kendilerine yapılan başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorundadır.

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvuruların nerelere yapılacağı ve bu başvuruların hangi tüketici hakem heyetince karara bağlanacağı yönetmelikle belirlenir.

Tüketici hakem heyetine elden, posta yoluyla veya e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Uyuşmazlık konusunun içeren dilekçe ve bu dilekçe ile ilgili bütün deliller tüketici hakem heyetine verilmelidir.

Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği, başvuru konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak, karar süresi en fazla altı ay daha uzatılabilir.