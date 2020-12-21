Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Emsal karar geldi! Bir ilk yaşandı! O paralar iade ediliyor!

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Aynı durumdan mağduriyet yaşayan çok sayıda kişi bulunuyor. Emsal niteliğinde bir karara imza atıldı. Tur ücretleri iade edilecek. Tüketici mahkemesi, aldığı yurt dışı turuna seyahatten iki gün önce kardeşinin ölmesi nedeniyle katılamayan kişiye ödediği ücretin iade edilmesi gerektiğine hükmetti. Başvuru dilekçesinde Paket Tur Sözleşmesi Yönetmeliği'nin "sözleşmenin feshine" ilişkin maddesinde "Katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödediği bedel kendisine iade edilir." denildiğine işaret edildi. Heyet, talebi kabul ederek tur şirketinin D.K'ye ödediği ücretin iadesine karar verdi.
MAHKEMEDE DE KARAR DEĞİŞMEDİ
Tur şirketi, kararın iptali için Ankara Batı 1. Tüketici Mahkemesi nezdinde dava açtı. Şirket avukatı, mahkemeye sunduğu dilekçede, kalınacak oteller için şirket tarafından ödeme yapıldığını, bunun iadesinin mümkün olmadığını ifade etti. Avukat, tüketici hakem heyeti kararının haksız olduğunu savundu ve kararın iptalini istedi.
D.K'nin avukatı ise şirketle akdedilen sözleşmede "Tüketici veya birinci derece akrabaları için, kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri ve ölüm halleri tüketici için mücbir sebep kabul edilir." denildiğine dikkati çekerek, hakem heyeti kararının yasaya uygun olduğunu savundu.
Mahkeme, yargılama sonucunda şirketin davasının reddine ve tüketici heyetinin kararının yasaya uygun olduğuna hükmetti. Mahkemenin kararına karşı itiraz yolu bulunmuyor.
Tüketici Hakem Heyeti Nedir?
Tüketici hakem heyeti, satıcının, tüketiciye ayıplı mal ve hizmet sunması durumunda ya da ayıp olmamakla beraber sunduğu mal ve hizmette bir eksiklik olması durumunda tüketicinin başvuru yapabileceği bir müessesedir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun madde 66'da "Bakanlık, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla il merkezlerinde ve yeterlilik şartları yönetmelikle belirlenen ilçe merkezlerinde en az bir tüketici hakem heyeti oluşturmakla görevlidir." Demektedir.
Tüketici Hakem Heyetine Başvuru
Tüketici hakem heyetine başvuruda bulunmak için bazı parasal sınırlar öngörülmüştür. Bu sınırlar her takvim yılı için değişiklikler göstermekte olup 2020 yılına ilişkin parasal sınırlar aşağıdaki gibidir.
Değeri 6 bin 920 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine
Değeri 10 bin 390 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine
Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 6 bin 920 Türk Lirası ile 10 bin 390 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur.
Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz. Tüketici hakem heyetleri kendilerine yapılan başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorundadır.
Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvuruların nerelere yapılacağı ve bu başvuruların hangi tüketici hakem heyetince karara bağlanacağı yönetmelikle belirlenir.
Tüketici hakem heyetine elden, posta yoluyla veya e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Uyuşmazlık konusunun içeren dilekçe ve bu dilekçe ile ilgili bütün deliller tüketici hakem heyetine verilmelidir.
Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği, başvuru konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak, karar süresi en fazla altı ay daha uzatılabilir.