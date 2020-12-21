Son dönemde çeyrek altın fiyatlarındaki yükselişin ardından gram altına olan talep de arttı. Gram ve çeyrek altın fiyatları hakkındaki son dakika haberleri ve anlık değişimleri haberimizde bulabilirsiniz. 21 Aralık haftanın ilk iş gününde gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? ... TL'den alınan çeyrek altın bugün 767,80 TL'den satılıyor. Tüm döviz piyasasının nabzının attığı Kapalıçarşı'dan son dakika bilgileri geliyor.