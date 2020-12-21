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    • Ekonomi
    • 21.12.2020 09:58
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    • 21.12.2020 10:19
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    SON DAKİKA: Tam, çeyrek, yarım altın fiyatı bugün ne kadar oldu? 1 gram altın kaç TL? (21 Aralık 2020 Pazartesi güncel )

    Son dakika haberi... Haftanın nde hakkında son dakika haberleri geliyor. Özellikle pandemi döneminde dolar ve altın fiyatları hakkında araştırmalar artmaya başladı. Tüm bu gelişmelerin ardından altın fiyatlarında da hareketlilik devam ediyor. Peki, Kapalıçarşı’da altın ne kadar oldu? 21 Aralık altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? Yoksa altın fiyatları yükselecek mi? İşte son dakika haberinin detayları...

    takvim.com.tr

    Son dönemde çeyrek altın fiyatlarındaki yükselişin ardından gram altına olan talep de arttı. Gram ve çeyrek altın fiyatları hakkındaki son dakika haberleri ve anlık değişimleri haberimizde bulabilirsiniz. 21 Aralık haftanın ilk iş gününde gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? ... TL'den alınan çeyrek altın bugün 767,80 TL'den satılıyor. Tüm döviz piyasasının nabzının attığı Kapalıçarşı'dan son dakika bilgileri geliyor.

    BUGÜN GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Çeyrek altın fiyatlarındaki genel artışın ardından gram altına yönelme söz konusu olunca ilgi de arttı. Gram altın haftanın ilk iş günü 468,51 TL'den alınırken 468,61 TL'den satılıyor.

    ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    Çeyrek altın kuşkusuz ülkemizde en çok tercih edilen, evlerde birikim olarak saklanan nesneler arasında ilk sırada yer alıyor. Çeyrek altın bugün 760,00 TL'den alınırken 767,80 TL'den satılıyor.

    YARIM ALTIN FİYATLARI

    ALIŞ: 1.520,60

    SATIŞ: 1.534,20

    TAM ALTIN FİYATLARI

    ALIŞ: 2.972,97

    SATIŞ: 3.031,70

    CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI

    ALIŞ: 3.076,00

    SATIŞ: 3.123,00

    ATA ALTIN FİYATLARI

    ALIŞ: 3.123,40

    SATIŞ: 3.141,90

    14 AYAR ALTIN

    ALIŞ: 262,06

    SATIŞ: 304,18
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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Tam, çeyrek, yarım altın fiyatı bugün ne kadar oldu? 1 gram altın kaç TL? (21 Aralık 2020 Pazartesi güncel altın fiyatları)