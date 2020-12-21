Ucuz gıda için seferberlik

Hükümet, tarım ve gıda ürünlerinde yüksek fiyat artışlarını önlemek için 2021 yol haritasını hazırladı. Ürün bazında tedbirler alınacak, ihtiyaca göre vergiler yeniden düzenlenecek, bazı ürünlerde ihracat kısıtlamasına gidilebilecek, kritik ürünlere alım garantisi verilecek. Arz açığı ürünlere öncelik verilecek, stok ve piyasa takibi yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 270 ürünü takibe aldıklarını belirterek, fahiş fiyat artışına karşı tüketiciyi koruyacaklarını söyledi. (HAZAL ATEŞ)
HİLELİ ÜRÜNLERE GEÇİT YOK
Gıdada taklit ve hileli üretime hapis cezası geldiğini anımsatan Pakdemirli, "Bir adam zeytinyağı satıyor, ambalajlıyor, yarısına ayçiçek yağı koyuyor. Her tondan 15 bin lira kazanıyor. Ceza nasıl olsa 22 milyar diyor. Cezalar ağırlaştı. Hileli ürün üreten korkmaya başladı" dedi.
HİLELİ ÜRÜNLERE GEÇİT YOK
Gıdada taklit ve hileli üretime hapis cezası geldiğini anımsatan Pakdemirli, "Bir adam zeytinyağı satıyor, ambalajlıyor, yarısına ayçiçek yağı koyuyor. Her tondan 15 bin lira kazanıyor. Ceza nasıl olsa 22 milyar diyor. Cezalar ağırlaştı. Hileli ürün üreten korkmaya başladı" dedi.