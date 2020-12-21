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    • 21.12.2020 10:56
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    • 21.12.2020 11:04
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    Son dakika: açıkladı: Elektrik larında yeni dönem! 3 ay kesilemeyecek

    Son dakika haberi... göre Başkanı : 65 yaş üstü tüketiciler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin elektriği, borcundan ötürü 3 ay boyunca kesilemeyecek. Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde –yani arifesinde- elektrik kesme işlemi yapılamayacak. Bir inşaat bittiğinde, elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine ceza verilecek. Kesinti sayı ve sürelerinde iyileştirme yapamayan elektrik dağıtım şirketlerine ceza verilecek.

    O kişilerin elektriği kesilemeyecek!

    EPDK Başkanı Yılmaz, "65 yaş üstü tüketiciler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin elektriği, borcundan ötürü 3 ay boyunca kesilemeyecek.

    Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde –yani arifesinde- elektrik kesme işlemi yapılamayacak. Bir inşaat bittiğinde, elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine ceza verilecek.

    Kesinti sayı ve sürelerinde iyileştirme yapamayan elektrik dağıtım şirketlerine ceza verilecek." dedi.



    EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz "Mağduriyet oluşmaması için cuma günleri, resmi ve dini bayramlarda ve bu bayramların bir önceki gününde, yani arifesinde, elektrik kesme işlemi yapılamayacak" açıklamasında bulundu.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: EPDK açıkladı: Elektrik faturalarında yeni dönem! 3 ay kesilemeyecek