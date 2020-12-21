Jet tedavi Türkiye

Pandemi nedeniyle sağlık turizminde yoğunluk azalsa da gelir yüksek düzeyde seyretmeye devam ediyor. Para dergisinin haberine göre, uçuşların yeniden başlamasıyla sağlık turizminde yaşanan hareketlilik sevindirici düzeylere çıktı.

İNİŞ-KALKIŞ 30 BİN $

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Başkanı Emin Çakmak, Türkiye'nin bu süreçte lider ülke olarak ön plana çıktığını ifade etti. Çakmak, gelenler arasında onkolojik vakaların, kalp hastalarının, ağır kazaların yer aldığını, saç ekimi ve estetiğin en hızlı toparlanan alan olduğunu söyledi. En çok Rusya, Ukrayna, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Türk Cumhuriyetleri'nden sağlık turistlerinin geldiğini, jetlerle gelenlerin sayısının azımsanamayacak oranda olduğunu anlatan Çakmak, "Özel jetlerle gelenlerin inişkalkış maliyeti 20-30 bin doları buluyor" diye konuştu. Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Derneği İcra Kurulu Başkanı Köksal Holoğlu da "2020'nin 750 bin hasta ve 2.5 milyar dolar gelirle tamamlanması bekleniyor. 2021'de 2.5 milyon sağlık turisti, 8 milyar dolar gelir bekliyoruz" dedi.

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