Babasını kaybettiği için yetim maaşı alan kız çocuklarına, evlendiklerinde çeyiz parası ödeniyor. Bu para, kız çocuğunun aldığı yetim maaşının 24 ile çarpılması ile bulunuyor. Halen en düşük yetim aylığı 375 lira. Bu tutarda aylık alana, 9 bin lira veriliyor.
11 BİN 32 LİRA DEVLET KATKISI
Evlenecek çiftlerin yardımına çeyiz hesabı da yetişiyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. Devlet katkısında üst sınır bu yıl 11 bin 32 lira.
Yeni yılda 12 bin 37 liraya çıkacak. Çiftler bu destekten ayrı ayrı yararlanıp tutarı katlayabilecek. Ödemeyi almak için evlendikten sonra bankaya başvurmak yeterli.