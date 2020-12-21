



Babasını kaybettiği için yetim maaşı alan kız çocuklarına, evlendiklerinde çeyiz parası ödeniyor. Bu para, kız çocuğunun aldığı yetim maaşının 24 ile çarpılması ile bulunuyor. Halen en düşük yetim aylığı 375 lira. Bu tutarda aylık alana, 9 bin lira veriliyor.