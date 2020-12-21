Bağkur'dan SSK'ya geçiş nasıl yapılır, şartları nelerdir? | Emeklilik primini Bağkur olarak ödeyen kişiler SSK'ya geçebilir mi?

SSK ile Bağkur emekliliği arasında bazı farklar var. Bazı çalışanlar çalışma hayatı boyunca Bağkur'dan prim ödemesine rağmen SSK'ya geçiş yapmayı düşünebilir. Çünkü SSK'nın bazı avantajları var. Hizmet birleştirmesi yaparak hem Bağkur hem SSK primlerini toplatabilmek mümkün. Ancak, Bağkur'dan emekli olmak yerine emeklilik öncesinde SSK'ya geçiş yaparak emeklilik şartlarını tamamlamak için bazı koşulları da sağlamak gerekiyor. Peki, Emeklilik primini Bağkur olarak ödeyen kişiler SSK'ya geçebilir mi? Bağkur'dan SSK'ya geçiş nasıl yapılır? İşte SSK'ya geçiş şartları...

SSK'lılar 10 yıl daha erken emekli oluyor. Bağkur'a göre, SSK üzerinden emekli olmak çok daha avantajlı görülüyor. Bu yüzden çoğu insan SSK üzerinden emekli olmayı tercih eder. Bu avantajlardan yararlanmak için SSK primi yatıran vatandaşların 5000-7200 gün arasında prim ödemeleri gerekiyor.