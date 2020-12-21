Halka arzlarda pay oranları halka arz gününden bir iş günü sonra açıklanmıştı. Ne kadar talep geldiği 21 Aralık Pazartesi günü Kamuoyu Aydınlatma Platformuna yayımlanması bekleniyor.

Beklentiler Arzum hissenin borsada işlem görme tarihi olarak, ayın son haftasını gösteriyor olsa da henüz net bir bilgi bulunmuyor. Konsorsiyum Lideri ve Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerine yapılacak olan bildiri ile netlik kazanacak.