Arzum halka arz sonuçları açıklandı mı? Arzum hisse halka arz sonuçları hakkında arama motorlarında araştırma yapılıyor. 17-18 Aralık tarihlerinde Arzum halka arzında birim fiyat 17,00 TL olarak belirlenmişti. Halka arz edilen 13.306.475 TL ile ek satışa sunulan 1.995.971 TL olmak üzere toplam 15.302.446 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşti.
ARZUM HALKA ARZ SONUÇLARI!
17-18 Aralık'ta talep toplaması yapılan Arzum'un halka arzında bireysel yatırımcının ayrılan tahsisatın 54 katı talep gösterdiği görüldü
2020'nin şu ana kadar son halka arzı olan Arzum'da da yerli bireysel yatırımcının yüksek talep gösterdiği görüldü.
Yapı Kredi Yatırım'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na arz sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamaya göre 17-18 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Arzum halka arzında birim fiyat 17,00 TL olarak belirlendi.
Halka arz edilen 13.306.475 TL ile ek satışa sunulan 1.995.971 TL olmak üzere toplam 15.302.446 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşti.
Böylelikle halka arzdan 260,1 milyon TL'lik gelir elde edildi.
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 53,6 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 18,7 katı ve Şirket Çalışanlarına ayrılan tahsisa tutarının 1,5 katı talep geldi.
ARZUM HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Gerçekleşen halka arz ile milyonlarca liralık hisseyi Borsa İstanbul'da işleme açan Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. Ve Tic. A.Ş, #ARZUM kodu ile işlem görecek.
Halka arzlarda hisselerin hesaba geçmesi halka arz gününün akabindeki iş gününden sonraki günde hisseler yatırımcıların hesabına geçiyor. 18 Aralık tarihinde gerçekleşen halka arz için hisselerin 22 Aralık Salı günü hesaba geçeceği tahmin ediliyor.
Halka arzlarda pay oranları halka arz gününden bir iş günü sonra açıklanmıştı. Ne kadar talep geldiği 21 Aralık Pazartesi günü Kamuoyu Aydınlatma Platformuna yayımlanması bekleniyor.
Beklentiler Arzum hissenin borsada işlem görme tarihi olarak, ayın son haftasını gösteriyor olsa da henüz net bir bilgi bulunmuyor. Konsorsiyum Lideri ve Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerine yapılacak olan bildiri ile netlik kazanacak.