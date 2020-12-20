Burdur Valiliğince acil ihtiyaçlara cevap vermesi için kurulan birimlerin kaldırılması planlanarak daha geriye tek katlı, sökülüp takılabilir, beyaz renkli ahşap malzemeden, temelsiz ve zeminden yüksekte birimler yerleştirilmesi kararı alındı.

Karar doğrultusunda Beyaz Adalar Bölgesi'nde ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarına cevap verecek doğayla uyumlu ahşap üniteler konuldu. Gölün plaj kısmında da kıyıdan 500 metre kadar geride üniteler yerleştirildi. Alanda yine ahşaptan kapalı ve açık hediyelik eşya satış birimleri de bulunuyor.