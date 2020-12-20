Kredi Başvurusu

Başvurularınızı ücretsiz yapabilmek için ise siz de kredi başvurusu bağlantısından yararlanabilirsiniz. Kredilerin banka tarafından olumlu ya da olumsuz bir biçimde sonuçlanması talep eden tüketicinin KKB tarafından verilmiş olan notu ile direkt olarak ilgilidir. Notu etkileyen faktörler içerisinde ise kredi kartı ödemelerinden fatura ödemelerine kadar pek çok kriter dikkate alınmaktadır. Bu güne kadar uzmanlar kredi danışmanlık hizmetlerine binlerce başvuru gelmiştir.