Yılın son günleri yaşanırken yeni yılda en çok merak edilen konulardan biri hiç şüphesiz ki asgari ücret oluyor. Asgari ücret 2021 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 2021 zammı ne kadar olacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Asgari ücret ile çalışan milyonlarca vatandaşı yakından etkileyen bu konuyla ilgili Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. kez ne zaman toplanacak? Tarih belli oldu, işte tüm gelişmeler…