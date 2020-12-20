Yılın son günleri yaşanırken yeni yılda en çok merak edilen konulardan biri hiç şüphesiz ki asgari ücret oluyor. Asgari ücret 2021 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 2021 zammı ne kadar olacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Asgari ücret ile çalışan milyonlarca vatandaşı yakından etkileyen bu konuyla ilgili Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. kez ne zaman toplanacak? Tarih belli oldu, işte tüm gelişmeler…
ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?
Asgari ücret 3. toplantısı, işçi sendikaları bünyesinde 22 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Bu toplantıya TÜİK'in de asgari geçim tutarlarıyla ilgili çalışmayı sunması bekleniyor. Yeni asgari ücret ise, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki 4. toplantıda belirlenecek.
ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK?
2021 Asgari Ücret zam oranının 4. toplantının ardından duyurulması bekleniyor. 3. toplantının sonunda ise ilk tekliflerin ortaya çıkması son toplantı öncesinde yeni yılda uygulanacak olan Asgari Ücret rakamları konusunda ilk fikirlerin ortaya atılması bekleniyor.
1. TAHMİN Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak revize etti. Buna göre artış yapılırsa; brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.
2. TAHMİN Artış oranının geçen yılki gibi yüzde 15 olması hâlinde, brüt asgari ücret 3 bin 384 lira 45 kuruş, net asgari ücret 2 bin 673 lira 40 kuruş olarak hesaplanacak.
3. TAHMİN Merkez Bankasının 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse; brüt asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2 bin 675 lira 72 kuruş olacak.
4. TAHMİN 4 puan refah payı uygulanırsa; brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak.
5. TAHMİN 5 puan refah payı eklenirse de asgari ücret biraz daha yükselecek. Bu ihtimalde, brüt asgari ücret 3 bin 446 lira 25 kuruş, net asgari ücret 2 bin 722 lira 22 kuruş olacak.