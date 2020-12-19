Salcomp’tan 2.000 kişiye iş

Elektrikli ve elektronik cihazların yedek parça imalatı üzerine 1973'te Finlandiya'da kurulan SALCOMP, ülkemizdeki ilk yatırımını gerçekleştiriyor. Kontrolmatik, SALCOMP'un Türkiye'de kuracağı cep telefonu fabrikasındaki teknik çözümleri üstlendi. SALCOMP'un Avrupa Direktörü David Chang, Avcılar'da kurulacak fabrika ile yaklaşık 2 bin kişiyi istihdam edeceklerini söyledi. Kontrolmatik Başkanı Sami Aslanhan da yatırımın tüm teknik çözüm sürecini Molen Grup ile yöneteceklerini kaydetti.
- Ekonomi
- 19.12.2020 Gazete