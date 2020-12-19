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    Salcomp’tan 2.000 kişiye iş

    Elektrikli ve yedek parça imalatı üzerine 1973’te Finlandiya’da kurulan SALCOMP, ülkemizdeki ilk yatırımını gerçekleştiriyor. , SALCOMP’un ’de kuracağı cep telefonu fabrikasındaki teknik çözümleri üstlendi. SALCOMP’un , Avcılar’da kurulacak fabrika ile yaklaşık 2 bin kişiyi edeceklerini söyledi. Kontrolmatik Başkanı da yatırımın tüm teknik çözüm sürecini ile yöneteceklerini kaydetti.

    Salcomp’tan 2.000 kişiye iş

    Elektrikli ve yedek parça imalatı üzerine 1973'te Finlandiya'da kurulan SALCOMP, ülkemizdeki ilk yatırımını gerçekleştiriyor. , SALCOMP'un 'de kuracağı cep telefonu fabrikasındaki teknik çözümleri üstlendi. SALCOMP'un , Avcılar'da kurulacak fabrika ile yaklaşık 2 bin kişiyi edeceklerini söyledi. Kontrolmatik Başkanı da yatırımın tüm teknik çözüm sürecini ile yöneteceklerini kaydetti.

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    Haberler Ekonomi Salcomp’tan 2.000 kişiye iş