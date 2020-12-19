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    Memur maaşına % 6.96 emekli maaşına % 7.96 ! , Bağ-Kur ve memur emeklileri...

    Milyonlarca memurun ve emeklinin gözü Ocak mında. Artış için ipucu ’nın Aralık ayı beklenti anketinden geldi. tahminine göre, Ocak zammı ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 7.96, memurlarda ve memur emeklilerinde ise yüzde 6.96 olacak. İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin Ocak zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...



    Memurların, emeklilerin Ocak zammı için sayılı gün kaldı. 4 Ocak'ta zam oranlarını öğrenecek olan memurlar ve emekliler, ay içerisinde de yeni aylıklarını cebine koyacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.



    Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.



    YÜZDE 14.18'LİK TAHMİN
    Zam oranına ilişkin son ipucu Merkez Bankası'nın beklenti anketinden geldi. Ekonomistlerle yapılan Aralık ayı beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.18 çıktı.



    Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 çıkacak.



    Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak.



    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 olarak gerçekleşti. Kesin oran için geriye sadece 1 veri kaldı. Aralık enflasyonu zam oranını ortaya koyacak.

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    Haberler Ekonomi Memur maaşına % 6.96 emekli maaşına % 7.96 zam! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri...