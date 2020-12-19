Memurların, emeklilerin Ocak zammı için sayılı gün kaldı. 4 Ocak'ta zam oranlarını öğrenecek olan memurlar ve emekliler, ay içerisinde de yeni aylıklarını cebine koyacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.
Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
YÜZDE 14.18'LİK TAHMİN
Zam oranına ilişkin son ipucu Merkez Bankası'nın beklenti anketinden geldi. Ekonomistlerle yapılan Aralık ayı beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.18 çıktı.
Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 çıkacak.
Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak.