



Memurların, emeklilerin Ocak zammı için sayılı gün kaldı. 4 Ocak'ta zam oranlarını öğrenecek olan memurlar ve emekliler, ay içerisinde de yeni aylıklarını cebine koyacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.