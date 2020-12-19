Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri, maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim-öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacak" açıklamasının ardından ilk adım atıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeyle, Coronavirüs nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının yakınlarına aylık bağlanacak. Aileler ek ödeme ve istihdam haklarından yararlanacak. Coronavirüs nedeniyle meslek hastalığı veya vazife malullüğünden, üniversite ve özel dahil tüm sağlık kurumlarındaki çalışanlar faydalanacak. Başvurular ilgili birim amiri (il, ilçe sağlık müdürü, başhekim), sonrasında ise il sağlık müdürü tarafından onaylanacak.
Başvurular Sağlık Bakanlığı'na gönderilecek.
HANGİ HAKLAR GELDİ?
Vazife malullerine her yıl 3 bin 213-5 bin 842 lira arasında ek ödeme olacak.
Çocuklarına aylık ilköğretimde 182, ortaöğretimde 273, yükseköğretimde 365 lira verilecek.
Emeklilik ikramiyesi 30 yıl üzerinden ödenecek.
Ücretsiz seyahat hakkı olacak.
Yakınlarına kamuda 1 kişilik istihdam hakkı olacak.
Aylık bağlanacak.
Hayatını kaybeden sağlık çalışanının ailesine bir konut için TOKİ'den faizsiz kredi kullandırılacak.