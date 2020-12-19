



Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeyle, Coronavirüs nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının yakınlarına aylık bağlanacak. Aileler ek ödeme ve istihdam haklarından yararlanacak. Coronavirüs nedeniyle meslek hastalığı veya vazife malullüğünden, üniversite ve özel dahil tüm sağlık kurumlarındaki çalışanlar faydalanacak. Başvurular ilgili birim amiri (il, ilçe sağlık müdürü, başhekim), sonrasında ise il sağlık müdürü tarafından onaylanacak.