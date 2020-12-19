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    • 19.12.2020 08:46
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    • 19.12.2020 08:46
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    19 Aralık evde bakım maaşı yatan iller! Hangi illerde evde bakım parası yattı?

    19 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evde bakım parası hangi illerde yattı sorusuna yanıt aranıyor. Her ay düzenli olarak evde bakım maaşı alan aileler evde bakım maaşı yatan illeri araştırıyor. Birçok ilde maaşlar yatırıldı. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik verilen evde bakım maaşlarından her ay binlerce kişi faydalanıyor. İşte 19 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi…

    takvim.com.tr
    19 Aralık evde bakım maaşı yatan iller! Hangi illerde evde bakım parası yattı?

    Evde bakım parası hangi illerde yattı? 19 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesin bu maaşı düzenli olarak alanların merak konusu oldu. Evde bakım maaşları düzenli olarak her ay farklı tarihlerde farklı iller için yatırılıyor. Her ay bu maaşı alan vatandaşlar da ücretlerin hesaplarına yatıp yatmadığını sorguluyor. E-Devlet veya Ziraat Bankası üzerinden de evde bakım maaşlarını sorgulamak mümkün. Peki, 19 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Yanıtı haberimizde…

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 19 ARALIK!

    1- Aksaray

    2- Bolu

    3- Sakarya

    4- Samsun

    5- Antalya

    6- Diyarbakır

    7- Edirne

    8- Konya

    9- Zonguldak

    10- Mersin

    11- İstanbul

    12- Denizli

    13- Manisa

    14- Şanlıurfa

    15- Bilecik

    16- Erzurum

    17- Malatya

    18- Ankara

    19- Kahramanmaraş

    20- Kırklareli

    21- Balıkesir

    22- Uşak

    23- Sivas

    24- Tokat

    25- Bursa

    26- Hatay

    27- Afyonkarahisar

    28- Adana

    29- Isparta

    30- Aydın

    31- Osmaniye

    32- Kayseri

    33- İzmir

    34- Ordu

    EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?

    Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere hasta bakım parası veriliyor. Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı deniyor.

    EVDE BAKIM PARASI KİMLERE VERİLİR?

    Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda veriliyor.

    Evde Bakım maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

    EVDE BAKIM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Evde Bakım Parası Başvurusu için bazı gereken belgeler mevcut. Bunlar bakıcının TC Kimlik fotokopisi, engelli raporu, kimlik belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğrafdır.

    Bu belgelerle beraber bulunduğunuz ildeki Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne başvurmanız durumunda Evde Bakım Parası'ndan yararlanmanız mümkün.
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    Haberler Ekonomi 19 Aralık evde bakım maaşı yatan iller! Hangi illerde evde bakım parası yattı?