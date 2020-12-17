1 Ocak 2012 tarihinde ülkemizde Genel Sağlık Sigortası (GSS) hayata geçti. Bu tarihten itibaren Türkiye'de ikamet eden bütün vatandaşlarımız genel sağlık sigortasının kapsamı içerisinde yer alıyor.
Kapsamdaki kişilerden sigortalı çalışanlar ve sigortalı bir çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsündekiler GSS'den yararlanabiliyorlar. Hiçbir sosyal güvencesi olmayanlar ise gelir testi yaptırmalı.
TEST YAPTIRILMAZSA
Gelir testi yaptırmayan kişilerin adına her ay sağlık sigortası prim borcu birikiyor. Yeni durumda, bu kapsamdakiler, 31 Mart 2021'e kadar gelir testi yaptırabilecekler.
Yapılan test sonucunda yaşadıkları hane içerisindeki kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden düşük çıkarsa bu durumda bu kişilerin geriye dönük bütün prim borçları silinecek. Böylece bu kişiler geç de olsa gelir testi yaptırarak borçlarından kurtulacaklar.
BORCUN FAİZİ SİLİNECEK
GSS prim borcu olan kişilerden borçlarını ödeyememiş olanlar ise yapılandırma kapsamında borçlarının gecikme zammı ve cezalarını sildirebilecek.
Borcun ana para tutarı Yİ – ÜFE ile güncellenecek ve sonrasında belirlenen taksit sayısına göre vadelendirilerek ödenebilecek.
Bu kişiler taksitlendirme sonrası sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecekler. Bu nedenle bu süreçte başvuru yapılması çok önemli.
BAŞVURULAR E–DEVLETTEN
Yapılandırma kapsamında borcu olup olmadığını kontrol etmek isteyen kişiler e-devlet üzerinden borç kontrolü yapabiliyorlar. Yapılandırma da online oluyor.
Milliyet'te yer alan habere göre, Genel Sağlık Sigortası prim borcu genellikle part–time çalışanlar, ölüm aylığı kesilenler, eğitimine devam etmekle beraber yaş sınırını aşıp istisna kapsamı dışına çıkanlar için çıkıyor.
Bu durumdakiler GSS primi ödemeleri gerektiğini bilmedikleri için ödemiyorlar. Bu süreçte hastaneye de başvurmamışlarsa borçları olduğunun farkına varmıyorlar.
Diğer yandan halen yıl sonuna kadar prim borcu olsa da sağlık hizmetlerine erişmek konusunda sorun yaşanmadığı için bu kişilerin karşısına borç çıkmıyor. Bu nedenle de bu kişiler borçlarını ödemiyorlar.
OTOMATİK YAPILANDIRMA
Ağustos 2020 ve öncesine ait GSS borçlarını SGK otomatik yapılandırıyor. Vatandaşların başvuru yapmasına gerek yok.
Bu kişiler 30 Nisan 2021'e kadar borçlarını öderlerse gecikme zammı ve cezasından kurtulmuş olacaklar.
Bunun için de e–devlet'ten kontrol gerek.