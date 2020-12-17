Bu durumdakiler GSS primi ödemeleri gerektiğini bilmedikleri için ödemiyorlar. Bu süreçte hastaneye de başvurmamışlarsa borçları olduğunun farkına varmıyorlar.

Diğer yandan halen yıl sonuna kadar prim borcu olsa da sağlık hizmetlerine erişmek konusunda sorun yaşanmadığı için bu kişilerin karşısına borç çıkmıyor. Bu nedenle de bu kişiler borçlarını ödemiyorlar.