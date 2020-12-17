Farklı bankalardan kredi çekip kullanan kişiler, bu borçlarını tek bir çatı altına toplamak istemektedirler. Hal böyle olunca bankaların bu tip müşterilerine özel bazı avantajları bulunuyor. Dağınık banka borçları olan banka müşterileri borç kapatma kredisi ile tek bir bankaya ödeme yaparak, daha düşük faiz oranları ile ödemeye olanak sağlayan bir bankacılık ürünü olarak tanımlayabiliriz. Farklı bankalara borcu olan ve vadesi geçmiş olan borçların kapatılması için kapatma kredisi başvurularının başladığının bildirildiği açıklamada, uygun faiz oranları ile diğer bankalara olan borçların tek borç altında toplanacağı ve uygun faiz ile vade seçenekleri ile geri ödeneceğine yer verildi.