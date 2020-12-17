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    • Ekonomi
    • 17.12.2020 22:01
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    • 17.12.2020 22:01
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    İş arıyorsanız bu fırsat kaçmaz! açık pozisyonlarındaki 27 yeni ilanla acil personel arıyor

    Türkiye'deki binlerce şubesiyle satış yapmaya devam eden yeni işçi alımları yapmaya devam ediyor. İş arayanlar için firma tarafından açık iş pozisyonları kısmında yeni ilanlar duyuruldu. Ayrıca ilanlarda sizi ilgilendiren alanlar yoksa genel başvuru kısmından da başvuru yapabiliyorsunuz. BİM başvuru şartları kısmında belirtilen bilgilere göre erkek adayların askerlik hizmeti ile ilişiği olmaması gerektiği bilgi olarak paylaşıldı. Peki, BİM hangi alanlarda işçi alımı yapıyor? İşte o ilanların listesi...

    BİM 27 yeni ilanla acil personel arıyor!

    BİM'in Türkiye genelinde bulunan binlerce şubesinde çeşitli dönem aralığında yeni personel alımları yapılıyor. Bu bağlamda iş arayanlar kendilerine uygun bir açık iş pozisyonunda görev almak için ilanları yakından takip ediyor ve incelemek istiyor. Firmanın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 27 yeni ilan yayımlandı. Bu ilanlara göre çeşitli illerde bazı kadrolara personel alımı gerçekleştirilecek. BİM belirli dönemler arasında Kasiyer, kasap, meyve sebze reyonu, depo mal kabul, bordro ve özlük işleri asistanı ve sipariş ve stok yönetimi yetkilisi gibi alanlarda personel alımı yaparak açık iş pozisyonlardaki eleman eksikliğini tamamlıyor. İşte BİM güncel işçi alımları

    BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

    BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

    BİM AÇIK İŞ POZİSYONLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    BİM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

    Pozisyon Adı-Şehir

    Satın Alma Asistanı İstanbul(Asya)
    Öveçler / Çankaya Bölge Kasa Reyon Personeli Ankara
    Tuzla Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)
    Uğur Mumcu / Kartal Bölge Kasap Personeli İstanbul(Asya)

    Unlu Mamüller Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
    Kozmetik Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
    Kasa Reyon Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
    SAP ABAP Yazılım Uzmanı İstanbul(Asya)

    Öveçler / Çankaya Bölge Taze Gıda Personeli Ankara
    Şerefiye Mah. / Düzce Bölge Taze Gıda Personeli Düzce
    Şerefiye Mah. / Düzce Bölge Kasa Reyon Personeli Düzce

    Sapanca / Sakarya Bölge Taze Gıda Personeli Sakarya
    Sapanca / Sakarya Bölge Kasa Reyon Personeli Sakarya
    Kepez / Antalya Depo Personeli Antalya

    Esenyurt Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
    Beylikdüzü Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
    Beylikdüzü Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
    Gaziosmanpaşa Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)

    Başakşehir / Kayaşehir Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
    Başakşehir/Kayaşehir Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
    Eyüp Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)

    Esenyurt Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
    Kapaklı / Tekirdağ Bölge Taze Gıda Personeli Tekirdağ
    Kapaklı / Tekirdağ Bölge Kasa Reyon Personeli Tekirdağ

    Narin / Çerkezköy Bölge Kasa Reyon Personeli Tekirdağ
    Yaşamkent / Çankaya Bölge Kasa Reyon Personeli Ankara
    Depo Elemanı Tekirdağ
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    Haberler Ekonomi İş arıyorsanız bu fırsat kaçmaz! BİM açık pozisyonlarındaki 27 yeni ilanla acil personel arıyor