BİM'in Türkiye genelinde bulunan binlerce şubesinde çeşitli dönem aralığında yeni personel alımları yapılıyor. Bu bağlamda iş arayanlar kendilerine uygun bir açık iş pozisyonunda görev almak için ilanları yakından takip ediyor ve incelemek istiyor. Firmanın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 27 yeni ilan yayımlandı. Bu ilanlara göre çeşitli illerde bazı kadrolara personel alımı gerçekleştirilecek. BİM belirli dönemler arasında Kasiyer, kasap, meyve sebze reyonu, depo mal kabul, bordro ve özlük işleri asistanı ve sipariş ve stok yönetimi yetkilisi gibi alanlarda personel alımı yaparak açık iş pozisyonlardaki eleman eksikliğini tamamlıyor. İşte BİM güncel işçi alımları

BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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