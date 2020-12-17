36 ayda on binlerce lirayı kasasına koydu! Başta beş kuruş etmemişti ancak sonrasında işine dört elle sarılarak Türkiye'nin binlerce iline gönderim yaparak başarılı oldu. Manisa'ya bağlı Alaşehir'de ikamet eden 34 yaşındaki Melek Yılmaz 3 yıl önce 40 kilo ile cennet elması kurutma işine girdi. 3 yılda 400 metrekarelik kurutma serasının sahibi olan ve 20 kadına istihdam sağlayan Melek Yılmaz, yılda 50 ton cennet almasını kurutup, Türkiye'nin dört bir yanına göndermeye başladı. Yılmaz bu işle ilgili "Risk aldık, olacak mı diye denedik. Başarılı oldu. Çok da iyi oldu. Bu sayede iş sahibi olan arkadaşlarımız oldu. Onlar da bu sayede aile ekonomilerine katkı sağlamaya başladılar" şeklinde başarı hikayesini anlattı.

40 KİLOYLA BAŞLADI

Alaşehir ilçesinin kırsal Kavaklıdere Mahallesi'nde yaşayan Melek Yılmaz, bahçelerinde yetiştirdikleri cennet elmasını taze olarak pazarlamakta zorlanınca, 3 yıl önce evinin balkonunda kurutmaya başladı.