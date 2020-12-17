Girişimciye tam destek

Ülkemizde girişimcilere pek çok destek sağlanıyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik destekleri de başı çekiyor. KOSGEB, girişimcilere desteğini yeni yılda da sürdürecek.

UZAKTAN EĞİTİM

Ülkemizin stratejik önceliklerine uygun olarak yenilikçi, orta yüksek/yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısının artırılması amacıyla hayata geçirilen İleri Girişimci Programı ile iş fikri olanlara 375 bin liraya varan destek verilecek. Kendi işinin patronu olmak isteyen geleneksel girişimcilere de Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin liraya kadar destek sağlanacak. Bu desteklerden yararlanmak için zorunlu olan girişimcilik eğitimlerinde de online kolaylığı devam edecek. Girişimciliğe ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi vermek ve girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla sunulan eğitimler, e-Akademi ile internetten gerçekleştiriliyor. Eğitimlere KOSGEB'in internet sitesinden erişiliyor. Adaylar, sistem sayesinde, tanımlanmış bir zaman dilimi ve mekan ihtiyacı olmaksızın eğitim alabiliyor. Dersleri tamamlayanlar için elektronik ortamda bir sertifika oluşturuluyor. Sertifika alanlar destek için projeleriyle KOBGEB'e başvuracak.