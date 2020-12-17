Piyasalarda dolar ve euroda hareketli seyir devam ederken döviz kurlarındaki son fiyatlar vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,7930 liradan, avro 9,5350 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8150 lira, avronun satış fiyatı ise 9,5320 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 468 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 468 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 466 bin 155 lirayı, en yüksek ise 469 bin 530 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 468 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 774 milyon 984 bin 513,29 lira, işlem miktarı ise 1.662,10 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 781 milyon 958 bin 60,80 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, alıcılı seyrediyor. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 398 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 13.673 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 6.587 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 primle 5.571 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 8.142 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artarak 22.048 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1,2238 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarıyla birlikte ek kısıtlamaların uygulamaya alınmasına karşın Avro Bölgesi'nde salgından etkilenen firmalara finansal yardım yapılabileceği beklentisiyle Avrupa borsalarının alıcılı seyrettiğini söyledi.
Bugün, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıç verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Brexit'e ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini aktardı.
KÜRESEL PİYASALAR FED SONRASI KARIŞIK SEYREDİYOR
Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gerçekleştirdiği yılın son toplantısının ardından karışık bir seyir izlerken, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) toplantısı takip edilecek.
Fed'in bu yılki son toplantısında piyasa beklentilerine paralel faiz oranında değişikliğe gidilmezken, Fed üyelerinin 2021 için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmeleri dikkati çekti.
Karar metninde, Fed'in varlık alımına, cari düzeylerde maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde "önemli ölçüde ilerleme" kaydedilene kadar devam edeceği belirtildi. Fed'in ekonomik tahminlerine göre, ABD ekonomisinin 2020'de yüzde 2,4 daralacağı, 2021'de yüzde 4,2, 2022'de yüzde 3,2, 2023'te ise yüzde 2,4 büyümesi öngörülüyor. Üyelerin faiz beklentileri de Fed'in, 2023 yılına kadar faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceğinin sinyalini verdi. Fed'in fonlama oranına ilişkin medyan beklentisinin 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılları için yüzde 0,1, uzun dönem ortalama faiz beklentisinin ise yüzde 2,5 olduğu görüldü.
Karar sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomideki toparlanma hızının yavaşladığına dikkati çekerek, "Şimdiye kadar alınan mali politika eylemleri, ülke genelinde aileler, işletmeler ve topluluklar için önemli bir fark yarattı. Mevcut ekonomik gerileme, hayatımız boyunca gördüğümüz en şiddetli gerileme. Bu yılın başında hakim olan ekonomik faaliyet ve istihdam düzeylerine geri dönmek biraz zaman alacak ve bunu başarmak için hem para hem de maliye politikasından sürekli destek gerekebilir." ifadelerini kullandı.
Powell'ın açıklamaları, "Fed'in topu mali politikalara attığı" şeklinde yorumlanırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve ülke bazlı alınan sıkı tedbirler piyasaların karışık bir seyir izlemesine neden oluyor.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 74 milyonu, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 1,6 milyonu aştı. İngiltere'nin başkenti Londra'da salgınla mücadele kapsamında, en sıkı kısıtlamaların yer aldığı üçüncü kademe önlemler uygulamaya konulurken, Almanya'da son 24 saatte 952 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldı ve ülkedeki yeni kısıtlayıcı tedbirler yürürlüğe girdi.