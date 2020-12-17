Piyasalarda dolar ve euroda hareketli seyir devam ederken döviz kurlarındaki son fiyatlar vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,7930 liradan, avro 9,5350 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8150 lira, avronun satış fiyatı ise 9,5320 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?