Çoğu kişi bunu bilmiyor! Hepsi dahil, ikramiye... Milyonları ilgilendiren açıklama

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli açıklama. Çoğu vatandaş haberdar değil. Hepsi dahil ediliyor ve ödeme son ücret üzerinden hesaplanıyor. Çalışanlar pandemi sebebiyle aylarca kısa çalışma veya ücretsiz izinde gösterildi. Çeşitli sebeplerden kısa çalışma veya ücretsiz izin döneminde işten çıkma veya çıkarılmada kıdem tazminatının nasıl hesaplanacağı, belirlenirken hangi ücretin dikkate alınacağı merak ediliyor. Kıdem tazminatında aylık ücret nasıl hesaplanıyor? Pandemi döneminde işten çıkarılma durumunda hangi ücret dikkate alınıyor? Yıl içinde ödenen ikramiyeler ve özel sağlık sigortası da kıdem tazminatı hesabına girer mi? İşte tüm detaylar...