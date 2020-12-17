‘Benzersiz bir fabrika’

Türkiye ve Azerbaycan arasında enerji işbirliği görüşmeleri için Ankara'da bir araya gelen Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı ziyaret etti. Dünyanın ilk tam entegre güneş paneli üretim merkezi olan fabrikayı gezen iki bakan, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve Kalyon PV yetkililerinden bilgi aldı. Bakan Dönmez, "Sağladığımız destek ve teşviklerle Türkiye güneş enerjisinde büyük bir çığır açtı" dedi. Bakan Şahbazov da "Benzersiz Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı ziyaret ettik. Onu benzersiz kılan da güneş paneli üretim aşamalarını tek çatı altında entegre olarak toplaması" diye konuştu. Cemal Kalyoncu ise "Dünya hızla temiz enerji kaynaklarına yöneliyor. Biz de yenilenebilir enerji kaynaklarının geleceği şekillendireceğine inanıyor ve bu yatırımları ülkelerimiz için fırsat olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.
- Ekonomi
- 17.12.2020 Gazete