A101 17 Aralık aktüel kataloğuyla bugün onlarca ürün raflarda yerini alırken özellikle teknoloji ve araç ürünlerindeki fırsatlar dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. A101'de bu hafta indirimli ürünler arasında Piranha Titan C Type 7796 Oto Multimedya Sistemi, HI-LEVEL Ultra HD Android Smart LED TV ve Piranha Sensörlü Kablosuz Telefon Şarj Cihazı ürünleri ön planda yer alıyor. İşte A101 17 Kasım aktüel kataloğu ürünleri
A101 17 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU
Piranha Bluetooth Kulaklık 22,95 TL
Aprilla Saç Sakal Düzeltme Makinesi 75 TL
Piranha Araç İçi Koltuk Arkası Organizeri 2'li 14,95 TL
Piranha Oto Teyp 119,95 TL
Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 49,95 TL
Arcopal Opal Zelie Kase Çeşitleri 16 cm 4,95 TL
Desenli Cam Ürünler 6,95 TL
Silk&Blue Bayan Desenli Kaplı Sütyen 14,95 TL