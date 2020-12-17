Aşı haberleri ve piyasalardaki son değişimlerle altın fiyatlarında hem iç piyasada, hem de küresel piyasalarda hareketli dakikalar yaşanıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faizleri yüzde 0.00-0.25 düzeyinde sabit tutmasının desteğinde yükselen altın fiyatları 1,891.75 dolar ile 1,890 dolar sınırını da aştıktan sonra bu düzeylerde hareket ediyor. Ayrıca Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,69 artışla 470,00 liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altındaki son değişimlerle güncel alış satış fiyat listesi

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?