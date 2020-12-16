İş Bankası müşteri memnuniyeti oldukça önem veren bir bankadır. Yapılandırma işleminde de müşterilerin yararına bir tutum sergilemektedir. Bu sayede kredi borcunu daha iyi bir şekilde yapılandırma mümkün olacaktır. Çoğunlukla kredi kartı borcunuzun asgari ödeme tutarı borcunuzun yaklaşık olarak %40'ı kadardır. Fakat katılım bankalarda ve bir çok bankada bu durum farklı bir şekilde işlenmektedir. Katılım bankaları kredi kartı borcunun asgari ödeme limitini %100 olarak göstermiştir. Bu da demek oluyor ki borcunuzun tamamını ödemek zorunda olacaksınız. Eğer kredi kartı borcunuzun asgari ödeme tutarını ödeyebilecek bir durumda değilseniz mutlaka yapılandırma için başvuru yapabilirsiniz.