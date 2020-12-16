Güncel fındık fiyatları ne kadar? Fındık alımları ne zaman bitecek? Fındık kaç lira?

Fındık alımları ne zaman bitecek? Güncel fındık fiyatları ne kadar? TMO fındık alımlarına ilişkin merakla beklenen açıklama geldi. 31 Aralık tarihinde sona erecek TMO fındık alımları tarihi uzatıldı. Fındık üreticiliği yapan vatandaşlar fındık alımları ne zaman bitecek sorusuna yanıt aranıyor. Alımların 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.
FINDIK ALIMLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattıklarını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TMO'nun fındık alım sürecine ilişkin yeni kararı duyurdu.
Pakdemirli Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Fındık üreticilerimize müjde. TMO'muzun fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık. Üreticilerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Hem üreticimizin hem de ülkemizin kazanması için çalışıyoruz. Hayırlı olsun."
FINDIK FİYATLARI NE KADAR?
(Fiyatlar o il ve ilçedeki tüccarlardan alınmış yüzde 50 randıman ortalama fiyatlarıdır)
TMO FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 22,50 TL
AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL
ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 22,50 TL
DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL
FATSA FINDIK FİYATLARI: 22,50 TL
GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 23,00 TL
KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL
ORDU FINDIK FİYATLARI: 22,50 TL
SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL
SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 22,50 TL
TRABZON FINDIK FİYATLARI: 22,25 TL
TERME FINDIK FİYATLARI: 22,50 TL
ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 22,00 TL
ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL