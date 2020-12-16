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    • 16.12.2020 12:06
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    alım süresinde tarih uzatıldı! 'den açıklaması

    haberine göre ve Orman Bakanı , "Toprak Mahsulleri Ofisi’mizin (), alım süresini 2021 tarihine kadar uzattık." dedi. açıklamasında "Üreticilerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Fındık üreticilerimize müjde: Toprak Mahsulleri Ofisimizin fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık. Hem üreticimizin hem de ülkemizin kazanması için çalışıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

    Fındık alım süresinde tarih uzatıldı!

    ve Orman Bakanı , Toprak Mahsulleri Ofisinin () alım süresini 2021'e kadar uzattıklarını bildirdi.

    Pakdemirli, Twitter hesabından TMO'nun fındık alım sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Fındık üreticilerine müjdesi olduğunu bildiren Pakdemirli, "TMO'muzun fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık. Üreticilerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Hem üreticimizin hem de ülkemizin kazanması için çalışıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Ekonomi Fındık alım süresinde tarih uzatıldı! Bakan Pakdemirli'den son dakika açıklaması