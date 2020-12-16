2021 yılı zam geldi yeni ücretler belli oldu... 790 TL birden zam! Memurlar için 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nde birçok güzel haber yer alıyor. Milyonlarca memurun alacağı tayin bedeli, harcırah, eğitime hazırlık ödeneği, OHAL tazminatları gibi ücretlere zam geliyor. Türkiye'de emekliler ve memurlar yılda iki kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zamlar SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Memurlar ve Emekli Sandığı emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen zamları Ocak ve Temmuz aylarında alıyor. Emekli ocak zammı için 5 aylık dönemin verisi belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zamları yüzde 7.02 olurken memur ve memur emeklilerine de 5 aylık enflasyona göre 3.02 puanlık fark eklenmesi kesinleşti.