Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Esnaflara kira yardımı başvurusu kimler alabilir?

Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde vereceğiz esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı, kadın erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece toplamda 3 miyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz." dedi.

Büyükşehirlerde işyeri kira olan vatandaşlara 750 lira kira yardımının 3 ay boyunca yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Diğer şehirlerde ise esnaflara aylık 500 lira kira yardımı yapılacak ve bu yardımın da süresi 3 ay olacak.