Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Esnaflara kira yardımı başvurusu kimler alabilir?

Esnaflara kira yardımı başvurusu kimler alabilir? Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Pandemi döneminde iş yapmakta zorlanan bu nedenle nakit ödemelerini yapamayan esnaflara devletten müjdeli haber gelmişti. Buna göre esnaflara kira yardımı yapılacak. Binlerce esnaf bu ödemeden faydalanabilecek. Peki, kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
Yıl ortasında başlattığımız konaklamadan, yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar KDV indirimlerin sürelerini 1 Haziran'a kadar uzatıma gittik. Esnafımıza kira ve gelir kaybı desteği hazırlıklarına başladık. Kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor.
Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde vereceğiz esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı, kadın erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece toplamda 3 miyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz." dedi.
Büyükşehirlerde işyeri kira olan vatandaşlara 750 lira kira yardımının 3 ay boyunca yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Diğer şehirlerde ise esnaflara aylık 500 lira kira yardımı yapılacak ve bu yardımın da süresi 3 ay olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında turizm tesislerine olan desteği de ekleyerek, "Turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, hasılat payları, ecri misil ödeme sürelerini 1 yıl süreyle erteliyoruz. Ülkemizde hasta, ağır hasta ve vefat sayılarında azalmış olduğunu görüyoruz." dedi.
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Başvuruların ne zaman ve nasıl başlayacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.