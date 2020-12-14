Yurt dışında şirketleşmek, var olan şirketine yurt dışında şube açmak, markasını bir dünya markası yapmak ya da yurt dışında müşteri bulmak isteyenlere Ticaret Bakanlığı pek çok destek sağlıyor. Yurt dışı fuar desteği, Ofis mağaza ve depo desteği... İşte yurt dışında yatırım yapmak isteyenlere sağlanan devlet yardımı.
MARKA TESCİL DESTEĞİ: Markasını yurt dışında tescil ettirmek isteyenlerin masraflarının önemli bir bölümü karşılanıyor. 4 yıl boyunca destek alınabiliyor. Yıllık 50 bin dolara kadar destek sunuluyor. Tescil için gerçekleştirilen her bir harcamanın yüzde 50-60 ya da 70'i destek olarak alınıyor.
REKLAM DESTEĞİ: Türkiye'de ürettiği ürününü ihraç etmek istediği ülkede tanıtmak isteyenler destekleniyor.
4 yıl süresince ve istenen sayıda ülkede yapılacak katalog bastırma, reklam ve popup mağazacılık harcamaları için destek alınıyor. Destek oranı yüzde 60. Yıllık 250- 300 bin dolara kadar destek imkanı var.
ŞİRKET ALMA DESTEĞİ: Yurt dışında bir şirketi veya markayı almak isteyenlerin hukuki ya da finansal danışmanlık hizmetleri için yapacağı harcamaların yüzde 60'ı yılda 200 bin dolara kadar karşılanıyor.
Alınacak şirket ileri teknolojiye sahipse destek oranı yüzde 75'e çıkıyor. Satın alımda kredi kullanmak gerekiyorsa, faizine de destek alınabiliyor.
TÜRK TİCARET MERKEZLERİ: Yurt dışında ofis ve depo açmak isteyenlere, Türk Ticaret Merkezleri ile de destek sağlanıyor.
Türk Ticaret Merkezleri'nde ofis ve depo veriliyor, kira bedelinin 4'te 3'ü karşılanıyor, hukuki ve mali danışmanlık hizmetleri ücretsiz sunuluyor.
İŞ SEYAHATİ DESTEĞİ: Yurt dışı iş gezilerinde harcamaların yüzde 70'i karşılanıyor. Ulaşım masrafları, görüşme yapılacak her günün konaklama ve araç kiralama giderlerinin yüzde 70'i geri alınıyor.
2 çalışan için gezi başına destek 5 bin dolar. 10 seyahat destekleniyor.
YURT DIŞI FUAR DESTEĞİ: Stand, nakliye ve ulaşım için destek sağlanıyor. Her fuar için Bakanlıkça belirlenen bir metrekare ücreti üzerinden hesaplanan tutarı geri alabiliyorsunuz. Belirlenen metrekare ücretinin içine nakliye ve ulaşım ücretleri de dahil. Örneğin; 20 metrekare stand x Bakanlıkça belirlenen ücret (500 TL) = 10.000 TL
OFİS-MAĞAZA-DEPO DESTEĞİ: Yurt dışında müşteriye ulaşmak için tutulan ofis, mağaza, showroom, depo veya reyonun kirası için destek veriliyor. En fazla 25 birim için, her ülke başına 4 yıl destek alınabiliyor. Mağaza başına kira tutarları üretici firmalarda yüzde 50 oranında-120 bin dolar, ticari firmalarda yüzde 40 oranında-100 bin dolar destekleniyor. Destek oranı, bazı koşullarda yüzde 60-70'e çıkıyor. Ofis/depo/showroom kira desteği ise üretici firmalarda yüzde 50 oranında-100 bin dolar, ticari firmalarda yüzde 40 oranında-75 bin dolar olarak belirlendi.
ÇIĞIL ÖN YENER