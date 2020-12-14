YURT DIŞI FUAR DESTEĞİ: Stand, nakliye ve ulaşım için destek sağlanıyor. Her fuar için Bakanlıkça belirlenen bir metrekare ücreti üzerinden hesaplanan tutarı geri alabiliyorsunuz. Belirlenen metrekare ücretinin içine nakliye ve ulaşım ücretleri de dahil. Örneğin; 20 metrekare stand x Bakanlıkça belirlenen ücret (500 TL) = 10.000 TL

OFİS-MAĞAZA-DEPO DESTEĞİ: Yurt dışında müşteriye ulaşmak için tutulan ofis, mağaza, showroom, depo veya reyonun kirası için destek veriliyor. En fazla 25 birim için, her ülke başına 4 yıl destek alınabiliyor. Mağaza başına kira tutarları üretici firmalarda yüzde 50 oranında-120 bin dolar, ticari firmalarda yüzde 40 oranında-100 bin dolar destekleniyor. Destek oranı, bazı koşullarda yüzde 60-70'e çıkıyor. Ofis/depo/showroom kira desteği ise üretici firmalarda yüzde 50 oranında-100 bin dolar, ticari firmalarda yüzde 40 oranında-75 bin dolar olarak belirlendi.

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