Conde Nast Digital şirketine ait bir sosyal haber, tartışma sitesi olan Reddit'in düzenlediği "Bana Sorun" etkinliğinde konuşan Dalio, "Bitcoin ve diğer bazı dijital paraların geçtiğimiz son on yılda kendilerini altın benzeri varlık alternatifi olarak konumlandırdığını görüyorum "dedi ve bu nedenle Bitcoin'in, altın ve benzeri diğer değer saklama araçlarını çeşitlendirebileceğinin altını çizdi.

Dalio, daha önce yine Reddit'e yaptığı bir açıklamada, kripto para birimlerine olan kuşkularından vaz geçtiğini belirtmişti.

Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 29 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.