Vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına için bugüne kadar 2 milyon 787 bin mükellef başvuruda bulunurken, 24 günlük süreçte 20 milyar 662 milyon liralık alacak yapılandırıldı.
Mükellefler, bugüne kadar 269 milyon 213 bin 500 lira ödeme yaptı. Yetkililer, son günleri beklemeden ve salgın nedeniyle vergi dairelerine gitmeden elektronik ortamda başvuru yapılmasının çok daha sağlıklı olacağını vurguladı.
Düzenlemeden yararlanmak için başvurular "www.gib.gov. tr" veya "www.turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden, ilgili vergi dairelerinden veya posta yoluyla yapılabiliyor.
Peşin ödeme gerçekleştiren mükellefler için faizlerin tamamı enflasyon farkının ise yüzde 90'ı siliniyor. Son başvuru tarihi 31 Aralık.