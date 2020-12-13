Limit aşımından banka sorumlu

Özel bir bankadan çıkarttığı kredi kartının harcama limiti durumunda kendisine bilgi verilmesi talimatı veren tüketici, evine gelen hacizle hayatının şokunu yaşadı. Mahkemeye taşınan davada son noktayı koyan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bankanın talimatlara aykırı davrandığına hükmetti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında bankanın talimat gereği 700 lirayı aşan harcamayı SMS ile bildirmesi gerektiği halde bildirmediğini belirterek, "Banka kusurlu olarak zararın artmasına sebebiyet vermiştir" denildi.