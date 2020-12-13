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    • Ekonomi
    • 13.12.2020 Gazete
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    Limit aşımından sorumlu

    Özel bir dan çıkarttığı kredi kartının harcama limiti durumunda kendisine bilgi verilmesi talimatı veren tüketici, evine gelen hacizle hayatının şokunu yaşadı. Mahkemeye taşınan davada son noktayı koyan , bankanın talimatlara aykırı davrandığına hükmetti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında bankanın talimat gereği 700 lirayı aşan harcamayı SMS ile bildirmesi gerektiği halde bildirmediğini belirterek, “Banka kusurlu olarak zararın artmasına sebebiyet vermiştir” denildi.

    Limit aşımından banka sorumlu

    Özel bir dan çıkarttığı kredi kartının harcama limiti durumunda kendisine bilgi verilmesi talimatı veren tüketici, evine gelen hacizle hayatının şokunu yaşadı. Mahkemeye taşınan davada son noktayı koyan , bankanın talimatlara aykırı davrandığına hükmetti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında bankanın talimat gereği 700 lirayı aşan harcamayı SMS ile bildirmesi gerektiği halde bildirmediğini belirterek, "Banka kusurlu olarak zararın artmasına sebebiyet vermiştir" denildi.

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    Haberler Ekonomi Limit aşımından banka sorumlu