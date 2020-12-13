Bu süreçte bankada parası olan vatandaşların TL hesapları büyük hızda eriyerek enflasyonun çok gerisinde kaldı. Ağustos ayı itibari ile bazı bankalar vadeli mevduat oranlarını tekrar güncellemiş ve değişiklik yapmıştı. Şimdi bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerindeki faiz oranlarını güncellemesiyle 32 günlük vadeli mevduata verilen faiz oranları da güncellendi. Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Bazı yatırım fonlarının risksiz oluşu ve sabit bir faiz getirinin olması vatandaşa daha cazip geldi. Peki Aralık ayında 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi?