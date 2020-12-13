Teoman'ın Hun Türklerinin ilk hükümdarı olduğunu, onun adını yaşatmak için robota "Teoman" adını verdiklerini söyleyen Mühendis Aybüke Oktay, "Teoman iç ve dış mekanlarda öncelikle keşif ve gözetleme amacıyla üretilmiş gizli silahlı bir insansız kara aracı platformu.