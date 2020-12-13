Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 13.12.2020 15:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.12.2020 15:51
    ABONE OL

    Kod adı: ! ’lardan sonra düşmanların yeni kabusu olacak!

    'nin son dönemde savunma sanayini yerlileştirilmesi temelinde başlattığı hareket sonuç vermeye başladı. Milli gururumuz olan ve İHA'lar dünyanın gündeminden düşmezken Türk mühendisleri yerli silah envanterine bir yenisini daha ekledi. Terörle mücadelede güvenlik güçlerine yardımcı olmak amacıyla geliştirilen "" göreve hazır. alanlarında kullanılmak üzere tasarlanan robot, gözlem ve silahla müdahale yeteneğine sahip.

    Savunma sanayii, robot teknolojisi alanında yatırımlarına devam ediyor.

    Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen son ürün ise bir keşif ve imha robotu olan Teoman.

    GEREKTİĞİNDE ATEŞ EDİYOR
    Çatışma bölgeleri, hücre evi baskınları, mağaralar ve özel operasyonlarda görev alabilen robot, uzaktan kumanda ile yönetiliyor ve gözlem yapabiliyor.

    Gerektiğinde ise üzerinde taşıdığı silahla düşman unsurunu etkisiz hale getiriyor.

    Teoman'ın Hun Türklerinin ilk hükümdarı olduğunu, onun adını yaşatmak için robota "Teoman" adını verdiklerini söyleyen Mühendis Aybüke Oktay, "Teoman iç ve dış mekanlarda öncelikle keşif ve gözetleme amacıyla üretilmiş gizli silahlı bir insansız kara aracı platformu.

    Terörist, azılı suçlu gibi çeşitli silahlı tehditlerin belirlenip, güvenlik güçlerinin hayatını tehlikeye atmadan etkisiz hale getirilmesi amaçlardan bir diğeri." dedi.

    GECE GÖRÜŞÜNE SAHİP
    Merdivenler de "Robot Teoman" için sorun teşkil etmiyor. Gece görüşüne de sahip Teoman, görüntüleri anlık olarak güvenlik güçlerine iletebiliyor.

    Teoman Taktik Özel Görev Robotu'nun, üretici firması ElektroLand Defence tarafından yurt dışına da pazarlanması planlanıyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Kod adı: Teoman! SİHA’lardan sonra düşmanların yeni kabusu olacak!