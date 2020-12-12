Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Vergi KYK borç yapılandırma ne zaman bitecek?

Vergi KYK borç yapılandırma ne zaman bitecek? Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Vergi borcunu yapılandırmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili detaylı bilgileri araştırıyor. Düzenlemenin geçtiği günden bu yana 3 milyona yakın kişi borç yapılandırmadan faydalanmak için başvuruda bulundu. Peki, vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? İşte yanıtı!
YETKİLİLERDEN SON GÜN UYARISI
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak için vergi dairelerine bugüne kadar 2 milyon 787 bin mükellef başvuruda bulundu.
Bu kapsamda 3 milyon 592 bin dilekçe alınırken, 24 günlük süreçte 20 milyar 662 milyon lira alacak yapılandırıldı.
Yetkililer, son günleri beklemeden ve salgın nedeniyle vergi dairelerine gitmeden elektronik ortamda başvuru yapılmasının mükellefler ve çalışanlar açısından çok daha sağlıklı olacağını vurguladı.
Söz konusu kanun ile birikmiş vergi borçlarının ödenmesinde çok önemli imkanlar sağlanıyor.
Bu kapsamda yapılandırmaya başvuran ve peşin ödeme gerçekleştiren mükellefler, neredeyse vergi borçlarının sadece anaparasını ödeme imkanına kavuşuyor.
Birikmiş vergi borçlarının varsa vergi ziyaı cezaları siliniyor, hesaplanan gecikme faizi ve zamları ise ilgili dönemlerde geçerli olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları uygulanarak yeniden yapılandırılıyor.
Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Şubat 2021'e kadar denmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılıyor.
HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA?
Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Emlak Vergisi, gümrük vergisi, idari para cezaları, su, atık su, yol katılım payları, öğrenim kredisi, SGK primi, birlik aidatı gibi kamuya olan tüm borçlar.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
31 Aralık'a kadar başvuru yapabilirsiniz.
VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?
Vergi, öğrenim veya katkı kredisi, idari para cezası borçları için başvurular www.gib. gov.tr, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılıyor. SGK'ya borçlar için ise işverenler başvurularını e-Sigorta kanalıyla internetten yapabilecekler. Genel Sağlık Sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacak. Emlak vergisi ve su borçları için belediyelere başvurulacak.
Vergi borçlarının ilk taksiti 1 Şubat'a, SGK borçlarının ise 1 Mart'a kadar ödenecek.
Biriken borcun faizleri silinecek. Ana paraya aylık yüzde 0.35 olarak belirlenen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alınarak gecikme farkı eklenecek. Borçlar ilk taksitte ödenirse, bu gecikme zammının yüzde 90'ı silinecek.