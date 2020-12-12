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    • Ekonomi
    • 12.12.2020 16:55
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    • 12.12.2020 16:55
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    nda yeni fırsatlar sunuluyor! 'ta bu hafta hangi ürünler var?

    yla bu hafta satışa sunulan ürünlerin listesi haftanın ilk günlerinde belli olmuştu. Hafta sonu marketlerin açık olduğu saatlerde alışveriş yapacak olanlar ürünleri öğrenip fırsatları kaçırmak istemiyor. 'ta bu hafta dikkat çeken ürünler arasında Silvercrest El Dikiş Makinesi, Philips 65" Uydu Alıcılı 4K UHD Led Smart TV ve Katlı Kurutmalık yer alıyor. İşte ŞOK 12-15 Aralık aktüel kataloğu ürünleri

    ŞOK 12-15 Aralık aktüel kataloğunda yeni fırsatlar!

    ŞOK 12-15 Aralık aktüel kataloğunda yeni fırsatlar sunuluyor. Aktüel kataloğda teknoloji fırsatları başladı. ŞOK'ta bu hafta Philips 50" Uydu Alıcılı 4K UHD Led Smart TV, Philips 55" Uydu Alıcılı 4K UHD Led Smart TV, Philips 65" Uydu Alıcılı 4K UHD Led Smart TV, Sinbo Torbasız Süpürge, Silvercrest El Dikiş Makinesi, Katlı Kurutmalık, Perilla Pete Kurutmalık ürünlerindeki fırsatlar alışveriş yapacakların ilgisini çekmeyi başaran ürünler arasında yer aldı.

    ŞOK 12-15 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

    Torbasız Süpürge
    3.5 L toz hazne kapasitesi
    • Hava çıkış, Motor koruma filtresi
    •5 m kablo uzunluğu
    •7,5 m çalışma yarıçapı
    •350 W emiş gücü
    890 W
    • Yer aparatı, Kenar-köşe aparatı, Metal boru

    Katlı Kurutmalık
    20 mt asma kapasitesi
    Tekerlekli
    Demonte edilebilir

    Bukle Banyo Havlusu
    70x140 cm
    Pamuklu

    Pamuklu Banyo Paspası
    50x80 cm
    %70 Pamuk, %30 Polyester

    Eagle Bisiklet
    39x68x52 cm

    Balık ve Ördek Olta Seti
    • 4 balık, 4 ördek, süzgeç ve oltası dahi

    Neutrogena Yoğun Bakım Kremi
    200 m

    Duru Sıvı Sabun Çeşitleri
    1500 ml
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    Haberler Ekonomi ŞOK 12-15 Aralık aktüel kataloğunda yeni fırsatlar sunuluyor! ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var?