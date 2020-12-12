Son dönemlerde altın alarak yatırım yapan özellikle iki üç haftalık süreçte fiyatlardaki değişimleri anbean takip ediyor. Bu bağlamda güncel çeyrek ve gram altın alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenlerin araştırmaları artış göstermeye devam ediyor. Düşüşle birlikte 24 ayar külçe altının alış fiyatı bugün 463,50 lira olurken, satış fiyatı ise 463,70 lira oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 azalışla 463,70 liradan tamamladı. Ayrıca küresel piyasalarda ABD'deki teşvik paketi konusundaki gelişmelerle sınırlı kaldı ve altın fiyatlarındaki yatay hareketler haftanın son işlem gününde de sürdü. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte fiyatlarda son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?