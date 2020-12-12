



KİŞİYE ÖZEL TURLAR

Bir de kişiye özel turlar düzenlediklerini aktaran Gökçe, şunları anlattı: "Mesela 'sana özel tur' paketimiz var. Burada müşteri diyelim ki GAP gezisi istiyor. Nerede kalmak istiyor, hangi restoranda yemek yiyecek, kaçta gidip gelecek hepsini müşteri belirliyor biz organize ediyoruz. Bu butik bir tur. Tüm konsepti misafir belirliyor. Her şeyi talebe göre şekillendiriyoruz. Ayrıca dinamik paketleme yapıyoruz. Mesela misafir bizden otel, uçak, havalimanı transfer alıyor. Gittiği yerde bir gün gezmek istiyor. Onu da organize ediyoruz. Pandemi öncesi, butik tur oranımız yüzde 30 civarında seyrederken şimdilerde bu oran yüzde 65'e yükseldi."



MÜNFERİT REZERVASYONLAR ARTIŞA GEÇTİ

Travelzone Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öztürk, grup seyahatlerinin azalmaya münferit rezervasyonların ise artışa geçtiğini söyledi. Öztürk, "Yurt dışına tatil satın almayı planlayan misafirlerimiz bize özel paketler sormaya başladı. Tıpkı yurtiçinde olduğu gibi yurtdışına dinamik paket yapabiliyoruz. Siz otel, uçak saati, seyahat tarihi, istediğiniz restoran, gezeceğiniz yerleri belirliyorsunuz. Biz bunu organize ediyor ve isterseniz size rehber vs gibi hizmetler de sunuyoruz. Bu paketler organize tura göre minimum yüzde 20 daha pahalı olur. Ancak bunun ucu açık. Fiyat seçim ve tercihlerinize göre 2-3 katına kadar çıkabilir" diye konuştu.



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